Juros altos podem impactar a produÃ§Ã£o de bens durÃ¡veis

Nany Sene com informações da CNN

Com o aumento das taxas de juros, alguns segmentos da economia podem ser afetados, principalmente a produção de bens duráveis, como veículos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que demandam maior injeção de crédito, conforme informações do economista-chefe da Valor Investimentos.

A taxa Selic de 13,75% ao ano é a maior desde 2016. Segundo especialista, as empresas estão vendendo menos e com isso a produção está caindo, o que explica os juros altos.

O redirecionamento da renda dos brasileiros, é outro ponto a ser considerado, com a inadimplência afetando cada vez mais pessoas, muitos estão usando o dinheiro para pagar as dívidas , o que consequentemente impacta no poder de compra, explica Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos para a CNN

Deixe seu Comentário

Leia Também