Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Americanas

O juiz Paulo Assed Estefan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), aceitou nesta quinta-feira (19) o pedido de recuperação judicial das Lojas Americanas, permitindo que a empresa tenha um prazo maior para evitar a falência e continuar operando enquanto negocia com seus credores.

A decisão surge uma semana após o ex-CEO da empresa, Sérgio Rial, apontar “inconsistências contábeis” de R$ 20 bilhões nas contas da empresa. A dívida total da empresa, no entanto, chega a R$ 43 bilhões.

Mais cedo, a empresa entrou com o pedido para se proteger dos seus credores, e afirmou que sua posição de caixa é de R$ 800 milhões, dos quais “parcela significativa desse valor estava injustificadamente indisponível para movimentação na data de ontem [18]”.

Com isso, a empresa tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação, e as execuções são suspensas por 180 dias.

