Levantamento do Procon mostra diferença de até 11% no preço do etanol em Campo Grande

Uma pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul em postos de Campo Grande detectou variação de até 11,14% no preço do litro do etanol comum dentro de uma mesma região da cidade, apontando possibilidade de economia de até R$ 32 ao abastecer 50 litros no estabelecimento mais barato. O estudo foi feito entre 9 e 10 de fevereiro, em 35 postos distribuídos pelas sete regiões administrativas da capital.



A maior disparidade foi registrada na região do Anhanduizinho, onde o etanol no cartão variou de R$ 4,04 a R$ 4,49 entre cinco postos pesquisados. A segunda maior oscilação observada ocorreu no Imbirussu, com diferença de 10,94% no preço da gasolina, de R$ 5,85 a R$ 6,49. Já a região Central mostrou menor variação: 1,67% para gasolina no cartão e 1,11% para GNV à vista.



Na comparação com janeiro, o levantamento encontrou, entre janeiro e fevereiro, uma alta de 7,20% no preço do etanol à vista na região do Segredo. Por outro lado, o diesel S10 à vista caiu 1,51% na região da Lagoa. Foram analisados cinco combustíveis não aditivados, gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV, considerando pagamentos à vista e no cartão, ressaltando que os valores podem mudar conforme demanda e disponibilidade.



Orientações ao consumidor

Para ajudar motoristas a economizar e a abastecer com mais segurança, o Procon recomenda abastecer no início da manhã ou à noite, o que reduz perdas por evaporação. Também orienta verificar o selo da ANP nos postos, comparar preços no trajeto habitual e desconfiar de valores muito abaixo da média de mercado. Evitar trafegar com o tanque na reserva é outra orientação, já que isso pode danificar o sistema de alimentação do veículo.



