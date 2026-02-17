Menu
Menu Busca terça, 17 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Economia

Levantamento do Procon mostra diferença de até 11% no preço do etanol em Campo Grande

A pesquisa foi realizada em 35 postos da Capital e analisou gasolina, diesel S500, diesel S10 e GNV

17 fevereiro 2026 - 17h51Da redação
Posto AGPosto AG   (Redes sociais )

Uma pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul em postos de Campo Grande detectou variação de até 11,14% no preço do litro do etanol comum dentro de uma mesma região da cidade, apontando possibilidade de economia de até R$ 32 ao abastecer 50 litros no estabelecimento mais barato. O estudo foi feito entre 9 e 10 de fevereiro, em 35 postos distribuídos pelas sete regiões administrativas da capital.

A maior disparidade foi registrada na região do Anhanduizinho, onde o etanol no cartão variou de R$ 4,04 a R$ 4,49 entre cinco postos pesquisados. A segunda maior oscilação observada ocorreu no Imbirussu, com diferença de 10,94% no preço da gasolina, de R$ 5,85 a R$ 6,49. Já a região Central mostrou menor variação: 1,67% para gasolina no cartão e 1,11% para GNV à vista.


Na comparação com janeiro, o levantamento encontrou, entre janeiro e fevereiro, uma alta de 7,20% no preço do etanol à vista na região do Segredo. Por outro lado, o diesel S10 à vista caiu 1,51% na região da Lagoa. Foram analisados cinco combustíveis não aditivados, gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV, considerando pagamentos à vista e no cartão, ressaltando que os valores podem mudar conforme demanda e disponibilidade.

Orientações ao consumidor
Para ajudar motoristas a economizar e a abastecer com mais segurança, o Procon recomenda abastecer no início da manhã ou à noite, o que reduz perdas por evaporação. Também orienta verificar o selo da ANP nos postos, comparar preços no trajeto habitual e desconfiar de valores muito abaixo da média de mercado. Evitar trafegar com o tanque na reserva é outra orientação, já que isso pode danificar o sistema de alimentação do veículo. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pagamento do abono começa hoje pelo país
Economia
Abono salarial começa a ser pago nesta segunda
Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Economia
Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Foto: Gerada por IA
Economia
Consumidor deve sentir pouco, afirma especialista sobre reforma tributária em 2026
Salão de beleza
Economia
Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
Etanol é quem mais tem variação no preço
Economia
Pesquisa mostra diferença de até 11% no valor do etanol em fevereiro na Capital
Pix
Economia
BC registra primeiro incidente com chaves Pix em 2026
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 2 nesta sexta
Aeroporto Internacional de Brasília
Economia
Atividades turísticas no país crescem 4,6% em 2025 e atingem recorde
Agência dos Correios
Economia
Com imóveis em MS, Correios colocam espaços à venda para iniciar reestruturação financeira
O setor de Serviços foi responsável por mais de metade dos registros
Economia
Setor de serviços cresce 2,8% em 2025, quinto ano seguido de alta

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Foto: Flávio André de Souza/Mtur
Cidade
Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande