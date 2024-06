Longen apresenta demandas do setor industrial de MS para presidente de banco

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, se reuniu nesta segunda-feira (17) com o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, para apresentar as demandas do setor industrial de Mato Grosso do Sul.

A comitiva da instituição bancária foi formada pelo diretor do BRB, Diogo Ilário de Araújo Oliveira, o secretário executivo do Consórcio Brasil Central (BrC); José Eduardo Pereira Filho, a diretora do BrC, Renata Zurquim; e diretor do BrC, Bruno Watanabe.

Também exercendo o cargo de vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sérgio Longen traçou um panorama econômico atual do Estado e os reflexos da atração de novos investimentos privados ao segmento industrial de MS.

Uma das principais reivindicações do setor industrial, segundo Longen, é a busca por linhas de crédito a juros competitivos para ampliação das atividades e modernização dos maquinários.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também