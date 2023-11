Maioria dos trabalhadores usará 13° salário para pagar contas atrasadas

A pesquisa Fecomércio, que tem o objetivo de identificar o comportamento do consumidor sul mato-grossense acerca de, comemorações e intenção de compra para o Natal e Ano Novo, apontou também quais saõ as intenções de uso do 13° dos sul-mato-grossenses.

Dentre os entrevistados, 53,58% informaram que não irão receber o 13°, enquanto 46,42% terão.

Para 24% dos entrevistados, a destinação do salário será para pagar dívidas ou poupar, outros 20% usarão nas comemorações de final de ano, como viagens, presentes e festividades. Outros 10% ainda vão pagar contas de início de ano, como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar para as crianças.

Neste ano, a movimentação com as comemorações de passagem de ano deve aumentar 37%, com destaque para comemorações entre familiares e amigos próximos (56%), com as pessoas que moram na casa (20,75%) e viagens (8,98%). O gasto médio com o réveillon deve ficar em R$ 311,68.

Tanto no Natal quanto no Ano Novo, as ceias em casa ou na casa de amigos e familiares sobressaem como a principal forma de comemoração.

A pesquisa foi aplicada entre 1° a 7 de novembro, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas e ouviu 1.981 pessoas com intervalo de confiança de 95%.

