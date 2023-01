Mais Social: benefício de janeiro estará disponível no dia 17

Os mais de 87 mil beneficiários do programa 'Mais Social' vão poder utilizar o pagamento de janeiro já na próxima terça-feira (17). Somente o benefício do mês deve injetar mais de R$ 26 milhões na economia dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, conforme dados da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

“É um compromisso que o Governo do Estado cumpre rigorosamente. Sabemos o quão importante é esse benefício para uma família em vulnerabilidade social. Num começo de ano, sempre apertado, essas famílias terão mais tranquilidade com mais esse apoio e a comida na mesa não vai faltar”, pontuou a secretária Elisa Cleia Nobre.

Com os R$ 300 reais do Mais Social, disponível em cartão na função débito, é possível comprar alimentos, itens de higiene pessoal e até gás de cozinha. Bebidas alcoólicas e produtos à base de tabaco, por exemplo, não são permitidos. O uso indevido do cartão pode até mesmo gerar a suspensão do benefício.

Segundo a Sead, nos municípios de MS há coordenações próprias do Mais Social, o que facilita o acompanhamento do beneficiário e sua evolução com o apoio do programa.

Mais Social

O Mais Social paga R$ 300 mensais para quem tem renda mensal inferior a meio salário mínimo e atende aos critérios do programa.

Dúvidas sobre o Mais Social podem ser sanadas pelo telefone 3368-9000.

