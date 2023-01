Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 42 milhões

O Concurso 2.555 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, terminou com nenhum ganhador, acumulando o prêmio em R$ 42 milhões, que serão sorteados na próxima quarta-feira (18).

Foram sorteados os números 03 - 20 - 45 - 52 - 53 e 58. Apesar do azar nos seis números, 58 sortudos acertaram a quina, e levarão para casa R$ 65.428,68 cada um. Outras 4.595 pessoas acertaram a quadra, e receberão R$ 1.179,81.

Para apostar, a pessoa deve ter mais de 18 anos, e pode realizá-la no site da Loterias Caixa, pelo app Loterias, disponível para celulares iOS e Android, pelo Internet Banking Caixa e em qualquer agência física das Lotéricas até 18h no horário local.

