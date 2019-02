Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 5,5 milhões

A aposta que acertar as seis dezenas do Concurso 2.123 da Mega-Sena pode faturar um prêmio de R$ 5,5 milhões. O sorteio será realizado hoje (9), às 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Segundo a Caixa, com o prêmio é possível comprar mais de 100 carros populares. Se aplicado na poupança, o valor pode render aproximadamente R$ 20 mil por mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site Loterias Online. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone. Para jogar pela internet, é preciso ter mais de 18 anos de idade.

Deixe seu Comentário

Leia Também