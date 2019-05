Mega-Sena sorteará R$ 125 milhões nesta quinta-feira

A Mega-Sena sorteará nesta quinta-feira (02) o maior prêmio, 125 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

O sorteio do concurso 2.147 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

De acordo com a CEF, se aplicado na poupança o valor do prêmio renderia mais de R$ 464 mil por mês.

As apostas podem ser feita até às 19h (horário Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

