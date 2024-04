Mercado Livre anuncia investimento de R$ 23 bi, maior valor destinado ao Brasil

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Durante reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o CEO do Mercado Livre, Fernando Yunes, foi aunciado a criação de mais de 6,5 mil empregos no Brasil e o aporte de mais de R$ 23 bilhões, o maior valor já alocado pela companhia em 25 anos de história

Um dos objetivos é aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional logística do Mercado Livre no país. O montante será investido na abertura de novos Centros de Distribuição em Brasília, Pernambuco e Porto Alegre, aumentando o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia ou no dia seguinte. "Com esse aporte, crescem os empregos, cresce a economia e cresce o poder de compra dos brasileiros. Contem com o Governo Federal", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Brasil representa cerca de 52% da receita líquida total do negócio na América Latina. O avanço histórico dos aportes do Mercado Livre no país, que rompeu a barreira do R$ 1 bilhão em 2018 e chega hoje a R$ 23 bilhões, indica o tamanho da nossa confiança no potencial de desenvolvimento do país, dos nossos colaboradores, da comunidade empreendedora e dos nossos parceiros", destacou Yunes.

Com uma das operações que mais cresce a cada ano, impulsionada também pela evolução do Mercado Pago, o Brasil receberá cerca de 24% mais desenvolvedores em relação ao quadro de 2023. As novas contratações vão elevar o quadro total de colaboradores diretos da companhia para cerca de 29 mil até o fim de 2024.

Além dos serviços financeiros, as áreas de logística e tecnologia serão as que mais vão absorver novos profissionais. O plano de contratações anual inclui a chegada de 875 novos profissionais somente para a área de tecnologia, que deve encerrar o ano com 4.500 profissionais dedicados. Outra área em destaque é a logística, que receberá mais de 5.200 novos profissionais.

“O Mercado Livre é uma plataforma de vendas, com 3 milhões e 300 mil vendedores por ano, e tem uma fintech, que é o Mercado Pago. Então acaba sendo um motor de empreendedorismo e formalização. Foram mais de 200 mil CNPJs abertos nos últimos 2 anos de vendedores e hoje mais de 1 milhão de famílias vivem tendo como sua principal renda o Mercado Livre”, afirmou Yunes.

