Mês do consumidor deve movimentar mais de R$ 80 milhões no Estado

Lojistas da Capital estão bastante otimistas para o mês do consumidor de 2023. Embora a data seja comemorada hoje (15), as ofertas vão até o dia (31). Este ano, a data deve movimentar mais de R$ 50 milhões no varejo de Campo Grande e R$ 80 milhões de vendas a mais no Estado.

Segundo a presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), o Dia do Consumidor pode ser considerado a Black Friday do primeiro semestre.

“É uma data muito importante pro nosso varejo, se tirarmos o Natal e o Dia das Mães essa data só perde para a Black. É uma data que não nasceu com o objetivo de venda, mas o varejo sempre com o olhar de transformar a data em comemoração, fez com que tomasse essa proporção”, enfatiza.

Além das ofertas, as apostas para alavancar as vendas são as formas de pagamentos. Isso porque, muitas lojas estão disponibilizando carnês para quem não conta com limite disponível no cartão de crédito ou com problemas com o banco.

“As grandes lojas adotaram formas de pagamentos no carnê para famílias que precisam comprar e estão em dificuldade em banco, então o carnê socorre esses consumidores. Também terá desconto em pagamento por pix, pagamento à vista. O varejo está preparado e com o estoque reforçado para atender a demanda”, explica.

Na Capital, lojistas esperam vender, em média, 20% a mais durante o período, é o que conta Jenifer Carvalho, vendedora de uma loja de maquiagens, localizada na região central da Cidade. “Não vamos fazer promoção porque nossa loja é de preço único, mas a gente acredita que vamos ter um fluxo bem maior até o fim do mês, de pelo menos, 20%.

E não foram só as lojas que decidiram celebrar o dia com valores abaixo da tabela não. Em um salão que fica em um dos prédios da 14 de julho, além do desconto, é possível aproveitar a data para fazer alguns procedimentos e ganhar outros de brinde.

