Mesmo PIX sendo o mais utilizado pelo público, empresas ainda preferem boleto

Uma pesquisa divulgada pela empresa Qive, com apoio da Endeavor, mostra que mesmo com o PIX sendo o método de pagamento mais utilizado no Brasil, as empresas brasileiras ainda dão preferência para o boleto, que sai na frente da modalidade de pagamentos instantâneos e é mais utilizado por elas.

Segundo o levantamento, 65% das empresas do país optam pelo boleto como método de pagamento favorito, com o PIX aparecendo em segundo lugar, com apenas 33% das companhias optando pelo método de pagamento instantâneo como o favorito. Além disso, a pesquisa mostra que o cartão de crédito tem apenas 2% da preferência.

Essa preferência pelo boleto bancário se dá, segundo a pesquisa, devido ao método ser considerado mais seguro e mais compatível com os sistemas internos utilizados pelas empresas neste momento.

Para as empresas, a padronização dos comprovantes, um rastreamento efetivo e a possibilidade de múltiplas aprovações são alguns dos fatores que justificam a preferência pelo uso de boletos por companhias que fazem operações em larga escala.

Além disso, vários sistemas de gestão empresarial ainda não foram integrados com o PIX.

Foram ouvidas 400 empresas das cinco regiões do país, entre os dias 23 de setembro e 18 de outubro de 2024, que atuam nos setores de serviços, alimentação, tecnologia, saúde e indústria, e envolveu microempresas a grandes conglomerados com faturamento superior a R$ 300 milhões.

