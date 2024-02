Micro e Pequenas Empresas criaram 80% das vagas de emprego em 2023

Sarah Chaves, com informações do Sebrae

As Micro E Pequenas Empresas (MPEs) representaram oito em cada dez novas vagas na economia brasileira, conforme análise do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

Das 1,48 milhão de novas oportunidades de trabalho surgidas no ano passado, 1,18 milhão foram geradas por pequenos negócios, correspondendo a impressionantes 80,1% do total. Esse número contrasta com as 209,99 mil vagas, ou 14,2%, provenientes de Médias E Grandes Empresas (MGE).

Em 2023, o segmento de serviços foi responsável pela abertura de 631 mil novas vagas. Além do setor de serviços, outras áreas como comércio e construção se destacaram entre as MPEs, não registrando saldo negativo ao longo do ano. Por outro lado, a indústria da transformação e o comércio foram os principais geradores de empregos entre as MGE.

Entre as atividades econômicas em ascensão estão os segmentos como restaurantes, construção e comércio varejista impulsionaram significativamente a criação de empregos em 2023, evidenciando a vitalidade das MPE na economia nacional.

No último mês do ano, o saldo entre admissões e demissões permaneceu negativo, com 430 mil vagas perdidas. Entretanto, houve uma redução no número de postos encerrados em comparação com o ano anterior.

