MS amplia geração de empregos com 3.250 novos registros em maio de 2023

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na quinta-feira (29), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam que o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em maio de 2023.

O crescimento foi de 3.250 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,53% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 34.253 admissões e de 31.003 desligamentos.

O setor de serviços teve o melhor resultado, com +1.126 postos de trabalho, seguido pelo setor de indústria (+788), construção (+636), comércio (+609) e agropecuária (+91).

No mês de maio 2023, Mato Grosso do Sul está em 12º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.250 empregos.

No acumulado do ano (janeiro a maio), o MS ocupa o 11º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 21.922 empregos.

No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Junho/22 a Maio/23, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 35.739 empregos formais.

