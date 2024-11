MS tem uma das menores taxas de desemprego do Brasil, diz IBGE

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que Mato Grosso do Sul permaneceu como a unidade federativa com a quarta menor taxa de desocupação no País, relativos ao período de julho a setembro deste ano.

Segundo os dados, no 3º trimestre do ano, MS tinha 2,26 milhões de pessoas em idade de trabalhar, com 1,49 milhão estavam na força de trabalho, sendo que 1,43 milhão estavam ocupadas e 57 mil desocupadas, o que representa taxa de desocupação de 3,4%.

Para o IBGE, uma pessoa é considerada ocupada quando ela trabalhou pelo menos uma hora, de forma remunerada, durante a semana de referência, o que inclui trabalhos formais e informais. Empregados são os funcionários de alguma empresa que tem carteira assinada.

Já no caso dos desocupados, entram nessa classificação quem não se enquadrou nesse perfil.

A taxa de desocupação de MS fica atrás apenas de Rondônia, com 2,1%, Mato Grosso, com 2,3%, e Santa Catarina, com 2,8%. Pela pesquisa, o Estado está no nível de estabilidade apresentado por 20 estados pesquisados pelo IBGE no período do 3º trimestre. A diferença em relação ao 2º trimestre é de queda de 0,4 ponto percentual.

Em Campo Grande, a taxa de desocupação foi de 2,8%, número que é 1,2 ponto percentual menor que o registrado no segundo trimestre de 2024. Apesar disso, Campo Grande perdeu o posto de capital com a menor taxa entre as capitais, com Cuiabá ocupando a posição, com taxa de desocupação de 2,7%.

Em números absolutos, houve estabilidade de 0,75% no número de empregados no estado, que foi de 1,06 milhão, se comparado com o trimestre anterior, que foi de 1,05 milhão.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também