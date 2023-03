Na Capital, leite de fÃ³rmula pode custar de R$ 39 a R$ 107 em farmÃ¡cias

Muito usados para a nutrição de prematuros, bebês com refluxo e intolerantes a lactose, os leites de fórmula, apresentaram variação de até 60,02% em farmácias de Campo Grande, segundo pesquisa divulgada pelo Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) nesta quarta-feira (22).

Nas farmácias visitadas, a maior variação registrada, 60,02% está relacionada ao Nestogeno em embalagem de 1 400g. O maior valor de R$ 39,99, foi encontrado na Farmácia Popular Tijuca ( rua Pará, 700 – São Jorge da Lagoa) e o menor valor encontrado foi de R$ 24,99, na farmácia Ultra Popular (rua Antonio Maria Coelho 1 347 – Centro).

A menor variação de 0,47% no produto Nan H.A em embalagem de 800g, sendo o maior valor, de R$ 107,49, na farmácia Preço Popular (avenida Afonso Pena,1 736 - Shopping Estação - Centro) e o menor valor encontrado, foi de R$ 106,99 na Drogasil (avenida Afonso Penas, 2 940 – Centro) e Pague Menos (avenida Bandeirantes, 1 287 – Guanandi).

Ainda de acordo com o relatório, a maior variação entre os estabelecimentos de venda a varejo, de 47,84%, foi registrada em relação ao Nestogeno em embalagem contendo 1 800g. Nesse caso, o maior valor encontrado, R$ 67,99, está no Carrefour (avenida Afonso Pena 4 909, Santa Fé) enquanto o menor valor foi encontrado no Mercado Nunes (avenida Günter Hans, 165 –Guanandi) onde o produto é vendido por R$ 45,99.

Enquanto a menor variação de 1,37% está relacionada ao Nan Comfor, com 1 400g. O maior valor registrado, de R$ 36,99, está no Supermercado Nunes e o menor valor encontrado, foi de R$ 36,49, no Pires (rua Marquês de Pombal, 1 050 – Tiradentes).

Os atacadistas, onde as vendas são realizadas em maior fluxo, registraram variação mais alta de 21,28%, no produto Aptamil profutura, em embalagem com 2 800g. O maior valor, de R$ 96,90, foi detectado no Fort Atacadista (avenida Três Barras 1 499 – Vilas Boas) e menor encontrado, foi de R$ 79,90, no Assaí (avenida Duque de Caxias, 3 200 – bairro São Francisco). A menor variação de 3,10%, está relacionado ao Nan Supreme com1 800g. O maior valor, de R$ 103,00, está no Assaí e o menor de R$ 99,90, no Fort Atacadista.

A análise foi feita em 11 farmácias, sete estabelecimentos varejistas e três atacadistas em Campo Grande, no período de 6 a 10 de março.

