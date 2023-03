Na Governadoria, Longen apresenta impactos da Reforma TributÃ¡ria em MS

Durante uma reunião nesta semana, o presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, e o governador do Estado, Eduardo Riedel, discutiram os pontos de impacto da Reforma Tributária sobre a economia de Mato Grosso do Sul sob o ponto de vista do setor produtivo.

No encontro, foi apresentado um estudo elaborado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), que aborda o novo modelo de tributação do consumo proposto pela PEC 110, em tramitação no Congresso Nacional. A apresentação foi realizada pelo coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.

Segundo Longen, a CNI tem capitaneado as discussões da Reforma Tributária junto ao Congresso Nacional e junto ao setor industrial. O líder empresarial destacou ainda o comprometimento do governo estadual em contribuir com as discussões.

"O governo se comprometeu em avançar com o setor produtivo na discussão desse projeto, e no dia 10 de abril teremos um encontro na sede da Federação das Indústrias com o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, e com a equipe técnica da CNI para discutir sobre esse tema", disse Longen.

O titular da Semadesc pontou que o governo estadual tem elaborado estudos de impacto da Reforma Tributária sobre as contas públicas, sem perder o foco no desenvolvimento econômico.

Intitulado "Benefícios da Reforma Tributária para a Indústria Brasileira", o estudo da CNI contempla os principais benefícios para as empresas, como o aumento da competitividade dos produtos brasileiros e a desoneração dos investimentos.

A expectativa trazida pela reforma, segundo a CNI, é de regras simples, transparentes e homogêneas para todo o Brasil, alíquotas uniformes e redução da quantidade de tributos. Estima-se que em 15 anos de implantação da Reforma Tributária, o PIB nacional cresça 12%, com destaque para o segmento industrial, que pode expandir até 16,6%.

Participaram do encontro o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, além de técnicos da Sefaz-MS.

