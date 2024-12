Natal e Ano Novo devem movimentar R$ 1,27 bilhão em MS

Com a expectativa de arrecadar R$ 837 milhões relacionados ao Natal e R$ 434 milhões no Ano Novo, somadas, as festa de fim de ano prometem movimentar cerca de R$ 1,27 bilhão em Mato Grosso do Sul, conforme dados da pesquisa sazonal do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS).

Data com maior gastos, no Natal as comemorações, mais presentes somarão R$ 837,57 milhões, valor 34% maior que o ano anterior.

De acordo com a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, o cenário é otimista. “O consumidor sul-mato-grossense está mais propenso a celebrar, e isso reflete diretamente na economia. É o momento oportuno para o comércio se preparar, atender bem e aproveitar o movimento gerado pelas festas de fim de ano. O gasto médio com presentes de Natal está em R$ 456, e o das comemorações em R$ 340, valores significativos que impulsionam nossa economia”, diz.

Para o Natal, a pesquisa revelou que 83,49% dos consumidores pretendem comemorar, enquanto 61,23% planejam comprar presentes.

Celebração e oportunidades – As comemorações de Ano Novo também têm grande impacto na economia do Estado, com 83% da população disposta a celebrar a data, especialmente com a família e amigos próximos(80,98%).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também