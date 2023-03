PÃ¡scoa deve movimentar mais de R$ 250 milhÃµes no comÃ©rcio de MS

Uma das datas mais tradicionais, a Páscoa deve movimentar R$ 256,88 milhões no comércio sul-mato-grossense, é o que aponta a pesquisa de intenção de compras realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) e o Sebrae MS, divulgada na quarta-feira (15).

O presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo, explica que o momento é oportuno para gerar movimento na economia local.

“É uma data significativa, principalmente, para os supermercados e afins, bem como para quem trabalha com os produtos como ovos de chocolate e peixe, já que 56,53% dos entrevistados disseram que vão comprar ovos ou similares e 60,11% vão comemorar. O empresário tem de ficar atento, pois a pesquisa mostra que o cliente irá fazer pesquisa de preço (75,67%) e querem pagar à vista com desconto em dinheiro ou no débito (66,64%), representando uma ótima oportunidade para gerar fluxo de caixa”, pontua.

A economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, argumenta que o valor médio das compras será de R$144,29 para presentes e de R $151,99 para as despesas com as comemorações. “O consumidor está disposto a ir presencialmente às lojas, conforme resposta de 76,56% deles, sendo um momento para estreitar relacionamento com a clientela, mostrar variedade de produtos e, até mesmo, organizar kits que facilitem o domingo de Páscoa das famílias”, sugere a economista.

Entre a preferência da clientela, além do preço competitivo e justo, está um item importante que definirá a compra: o recheio. Para 44% dos entrevistados, a quantidade interna no ovo de páscoa tem muita relevância, bem como o tamanho, para 28% deles.

Deixe seu Comentário

Leia Também