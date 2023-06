Passa no Pix: Brasileiros poderão utilizar meio de pagamento na Argentina

O Pix, método de pagamento mais utilizado no Brasil, estará disponível futuramente também na Argentina, facilitando a vida de muitos brasileiros e comerciantes do país. A funcionalidade será disponibilizada através da fintech americana Fiserv.

Os pagamentos serão feitos por meio de um QR Code e a cobrança será efetuada em reais, dispensando a necessidade de os brasileiros comprarem dólares ou pesos em casas de câmbio.

A taxa do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) aplicada à transação de câmbio e à conversão cambial já será incluída no valor total cobrado.

Apesar do anúncio, a empresa não informou a data de liberação da funcionalidade.

