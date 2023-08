Paulo Corrêa destaca a importância do "MS Day" para a economia do Estado

Acontece nesta terça-feira (1º), na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em São Paulo, o evento MS Day, com o objetivo de lançar Mato Grosso do Sul para potenciais investimentos privados.

Para o deputado estadual Paulo Corrêa, a rodada de negócios é uma excelente oportunidade para mostrar as potencialidades e um ambiente de negócios favorável em Mato Grosso do Sul.

“Mato Grosso do Sul é um Estado que vem crescendo a passos largos, com inúmeras possibilidades de investimentos nas mais variadas áreas, e o MS Day é uma excelente oportunidade para mostrar ao Brasil nossas potencialidades, aproveitando, é claro, esse ambiente de negócios favorável que foi construído ao longo dos anos”, destacou.

Corrêa demonstrou sua preocupação com as possíveis perdas de arrecadação que a reforma tributária pode representar ao Estado, com a cobrança do “novo ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços)” no destino das mercadorias, não na origem de produção, além do fim dos incentivos fiscais.

“Esperamos que o Senado Federal, diferente da Câmara dos Deputados, faça uma discussão séria e técnica sobre esse assunto”, disse o deputado.

