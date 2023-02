Pedidos de falência tem alta de 56,5% em janeiro desse ano

Uma pesquisa realizada pela Serasa Experian mostra que os pedidos de falência atingiram o maior nível em comparação entre o mês de janeiros dos últimos três anos, com crescimento de 56,5% em comparação com 2022.

No primeiro mês de 2023, foram 72 solicitações. Em comparação com os anos anteriores, em janeiro de 2022 foram 46 pedidos de falência, e no primeiro mês de 2021, foram 40 pedidos.

Conforme a Lei da Falência nº 1.1101/2005, para uma empresa falir é necessário que ela tenha dívidas dos quais os valores sejam maiores que 40 salários mínimos, com o pedido podendo ser feito pela empresa devedora e também pelo credor, afim de recuperar os valores devidos.

Durante o mês de fevereiro, marcas famosas, como a Pan Produtos Alimentícios, famosa pelos cigarros de chocolate e em recuperação judicial desde 2021, com dívidas de R$ 260 milhões, que pediu a autofalência na primeira quinzena deste mês.

Outro destaque foi a Livraria Cultura, que não conseguiu quitar dívidas no plano de recuperação judicial e teve a falência decretada no começo do mês. A situação, no entanto, foi revertida por uma liminar da Justiça.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também