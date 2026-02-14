Menu
Economia

Pesquisa mostra diferença de até 11% no valor do etanol em fevereiro na Capital

Diferença foi encontrada pelo Procon-MS em uma mesma região de Campo Grande

14 fevereiro 2026 - 11h53Luiz Vinicius, com assessoria
Etanol é quem mais tem variação no preçoEtanol é quem mais tem variação no preço   (Kleber Clajus)

Pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul identificou variação de até 11,14% no litro do etanol comum comercializado em uma mesma região de Campo Grande. O levantamento considera dados coletados entre os dias 9 e 10 de fevereiro, em 35 postos distribuídos nas sete regiões administrativas da Capital.

No Anhanduizinho, abastecer com etanol na modalidade crédito representou desembolsar valores entre R$ 4,04 e R$ 4,49 o litro do combustível, uma diferença de 11,14% entre os cinco postos pesquisados na região.

O Imbirussu apresentou a segunda maior variação de preços, de 10,94%. O litro da gasolina no crédito oscilou entre R$ 5,85 e R$ 6,49. Por outro lado, constatou-se ser possível obter uma economia de até R$ 32 por abastecimento, ao colocar 50 litros do combustível no posto que pratica o menor preço.

A região Central apresentou baixa oscilação de preços em comparação às demais áreas pesquisadas. Nesse recorte, a gasolina paga no cartão de crédito registrou variação de 1,67%, enquanto o GNV manteve comportamento estável, com variação de 1,11% na modalidade à vista.

Na comparação entre os meses de janeiro e fevereiro, o maior aumento registrado foi no etanol à vista na região do Segredo (7,20%). Já o diesel S10 à vista apresentou redução de 1,51% na região da Lagoa.

O levantamento analisou os valores de cinco tipos de combustíveis não aditivados: gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV (Gás Natural Veicular), considerando os pagamentos à vista e no cartão de crédito. Todos os produtos estão sujeitos a variações e disponibilidade, em virtude da demanda.

