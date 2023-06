Petrobras anuncia redução no valor da gasolina para distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (30) mais uma redução no preço do litro da gasolina para as distribuidoras, que passa de R$ 2,65 para R$ 2,52, redução de R$ 0,14. A medida começa a valer a partir deste sábado (1º).

Essa é a segunda redução de preço no combustível anunciada no mês de junho. O último corte de preço foi anunciado no dia 15 de junho. O diesel, no entanto, não vê uma redução no preço desde 16 de maio.

Esse é o menor valor da gasolina desde agosto de 2021, última vez que o litro esteve neste mesmo valor.

