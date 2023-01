Petrobras aumenta R$ 0,23 no preço da gasolina para distribuidoras

Na manhã desta terça-feira (24), a Petrobras divulgou um comunicado que aumentará o preço da gasolina para as distribuidoras. O reajuste é de 7,46% e equivale um acréscimo de R$ 0,23 por litro e passa a valer a partir desta quarta-feira (25).

Os demais combustíveis não tiveram os preços alterados.

O último reajuste dos preços da gasolina havia sido realizado em dezembro, com redução de 6,1%. No patamar anterior, os preços da gasolina brasileira eram negociados abaixo dos preços do mercado internacional.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba”, diz a nota da companhia.

Segundo a estatal, esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, “que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também