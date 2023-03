Petrobras diminui R$ 0,18 no preço do diesel para distribuidoras

Nesta quarta-feira (22), a Petrobras decidiu reduzir em R$ 0,18 o preço do litro do diesel para as distribuidoras. Anteriormente, o valor era de R$ 4,02, caindo para R$ 3,84 e representa uma queda de 4,47%.

A mudança no valor dos preços passa a valer a partir desta quinta-feira (23), conforme divulgado pela estatal. Os demais preços não sofreram nenhum tipo de alteração.

A última redução anunciada pela Petrobras foi no dia 28 de fevereiro, para diesel e gasolina.

Segundo a estatal, a nova redução tem como objetivos principais a "manutenção da competitividade dos preços da Petrobras" frente às principais alternativas de suprimento dos clientes e a "participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino".

"Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente", diz a Petrobras.

