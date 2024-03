PIB brasileiro totaliza R$ 109 trilhÃµes com aumento de 2,9% em 2023, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nesta sexta-feira (01), que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil alcançou R$ 10,9 trilhões no ano de 2023, uma crescente de 2,9%. Essa porcentagem é próxima ao de 2022, quando o PIB teve alta de 3%

Assim como no ano retrasado, o último semestre de 2023 sofreu desaceleração da economia e fechou estável em relação ao trimestre anterior. A produção de soja e milho teve desempenho recorde de produção na série histórica que começou em 1996, registrando alta de 15,1% no ano. A agropecuária colaborou com as exportações, que alcançaram 9,1%.

O PIB registrou dinâmicas diferentes entre o primeiro e o segundo semestre. Na primeira metade do ano, a safra excepcional de grãos comandou a atividade econômica brasileira. Já no segundo semestre, o setor de serviços, que é o principal da economia brasileira, sustentou a desaceleração gradual da economia, por causa do patamar elevado da Selic, ou seja, a taxa básica de juros.

No quarto trimestre do ano passado, o PIB deu uma nova desaceleração, apresentando estabilidade de 0%, sendo que o terceiro trimestre também foi zerado em relação ao segundo.

A agropecuária teve uma queda de -5,3%, por causa da sazonalidade da produção das culturas brasileiras. Durante o quarto trimestre foi revertido três períodos de queda que se acumularam durante 2023.Houva alta de 0,9%, vinda de uma queda de 2,2%, entre julho e setembro.

O resultado do PIB preocupa os economistas, devido a desaceleração da economia. Pois o recuo mais relevante de 2023 foi dos investimentos (-3%), sendo 18,4% mais abaixo do pico histórico, em 2013. Enquanto que o segmento de máquinas e equipamentos teve queda de 9,4%. Outra preocupação é fato dos empresários seguram investimentos e deixarem de renovar a infraestrutura, promover ampliações e contratações.

Principais destaques do PIB em 2023:

Serviços: 2,4%

Indústria: 1,6%

Agropecuária: 15,1%

Consumo das famílias: 3,1%

Consumo do governo: 1,7%

Investimentos: -3%

Exportações: 9,1%

Importação: -1,2%

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também