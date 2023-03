Picanha fica mais barata com reduÃ§Ã£o de 2,66%

Nany Sene com informações do Uol e G1

Segundo dados divulgados na última sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os preços das carnes caíram 1,22% em fevereiro deste ano, é a maior queda dos últimos 15 meses.

Os cortes de primeira foram os que tiveram maior queda, a picanha teve uma redução de 2,63, o filé mignon 1,77%, fígado 2,50%, alcatra 2,50%, capa de filé 2,37% e costela 2,28%.

De acordo com alguns pesquisadores, a redução possui três explicações, suspensão das exportações para a China, devido ao caso do mal da vaca louca, a queda nos valores dos preços das rações, usadas para engordar animais e também o período da quaresma, período em que as pessoas consumem menos carne bobina no país.

Deixe seu Comentário

Leia Também