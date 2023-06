Pix Automático será implementado até abril do ano que vem, diz BC

O Banco Central anunciou nesta quarta-feira (21) o cronograma de implementação da funcionalidade “Pix Automático”, parecido com a funcionalidade de débito automático, para pagamentos recorrentes.

Segundo a instituição, a nova funcionalidade do sistema Pix está prevista para ser lançada em abril de 2024, e será disponibilizado para todos os usuários de forma gratuita.

Por meio do sistema, contas cadastradas previamente pelo usuário, ou assinaturas, como serviços de streaming e outros produtos, poderão ser pagas de imediato por meio do Pix, servindo de opção ao atual serviço de débito automático

A funcionalidade também pode se estender para outros serviços mais essenciais, como contas de água e luz.

O que diferencia a funcionalidade de um Pix normal está justamente na possibilidade de já se cadastrar o pagamento por meio do sistema de pagamento imediato já no momento da assinatura do serviço, permitindo que esse débito seja feito de forma automática.

