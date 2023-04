Pix bate recorde de 122 milhões de transações no feriadão da Páscoa

O Pix registrou logo no início do feriado da Páscoa, na quinta-feira (6), um novo recorde histórico de transações, com 122,4 milhões de transações em 24 horas.

Segundo o Banco Central (BC), responsável pela criação e controle do serviço, foram movimentados um total de R$ 62,8 bilhões no período.

O último recorde de transações foi batido em 21 de dezembro do ano passado, data limite do pagamento da segunda parcela do 13º. Na época, o BC registrou 104,1 milhões de transações no dia.

