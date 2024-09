Pix supera 227 milhões de transações em um dia e bate novo recorde

O Pix, o sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), bateu um novo recorde na última sexta-feira (6), ao registrar, pela primeira vez na história, mais de 227 milhões de transações em 24 horas.

Segundo o BC, foram 227,4 milhões de transferências via Pix para usuários finais, ultrapassando o recorde diário anterior, de 5 de julho, que viu 224,2 milhões de movimentações.

No total, foram movimentados R$ 118,418 bilhões na última sexta-feira, número que apesar de ser expressivo, ainda é menor que o registrado no último recorde, que foi de R$ 119,429 bilhões.

“Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, disse o BC em nota.

