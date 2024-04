Pix ultrapassa 200 milhões de transações em um dia e bate novo recorde

O Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), bateu um novo recorde na última sexta-feira (5), ultrapassando pela primeira vez a marca de 200 milhões de transações no período de 24 horas.

No total, foram feitas 201,6 milhões de transferências via Pix para usuários finais, recorde que, ao contrário de outras vezes, chegou a afetar o funcionamento dos sistemas da instituição. Segundo o BC, apesar dos sistemas do órgão funcionaram com estabilidade, diversas instituições bancárias enfrentaram instabilidade no Pix ao longo da sexta-feira.

Outro recorde também foi batido no sábado, que teve um registro de 171,4 milhões de transações. Segundo o BC, esse é um volume recorde de transações para esse dia da semana.

