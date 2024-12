PIX ultrapassa dinheiro e se torna a forma de pagamento mais utilizada no Brasil

A pesquisa O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro, divulgada nesta quarta-feira (4) pelo Banco Central (BC), mostrou que o PIX se tornou a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros, ultrapassando as transações com dinheiro em espécie.

Com um nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1%, a pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 28 de maio e 1º de julho, com mil compondo o público específico de caixas de estabelecimentos comerciais, em todas as capitais e em amostras de cidades com mais de 100 mil habitantes.

Segundo a pesquisa, o PIX é utilizado por 76,4% da população, além de ser utilizada com maior frequência por 46% dos entrevistados. Em segundo lugar aparece o cartão de débito, utilizado por 69,1% da população, sendo o meio pagamento mais frequente para 17,4% dos entrevistados.

O dinheiro em espécie, sendo as cédulas e moedas, apareceu em terceiro lugar na pesquisa deste ano, usado por 68,9% da população, sendo o meio mais frequente para 22% dos entrevistados. Em comparação, na pesquisa realizada em 2021, o dinheiro era utilizado por 83,6% da população, sendo o mais frequente para 42%.

O cartão de crédito aparece em quarta posição, sendo utilizado por 51,6% da população e sendo a escolha mais frequente para apenas 11,5% dos entrevistados. Apesar disso o cartão de crédito é a forma de pagamento usada com maior frequência nos estabelecimentos comerciais, respondendo por 42% desse total, em comparação com 25,7% de uso do PIX.

