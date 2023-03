Prates afirma que Petrobras pode diminuir preços da Gasolina

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta quinta-feira (23), durante o lançamento do “Caderno FGV [Fundação Getúlio Vargas] Energia de Gás Natural”, no Rio de Janeiro, que a estatal pode diminuir o preço da gasolina.

“Sempre que a gente puder vender mais barato para o consumidor brasileiro, a gente vai fazê-lo”, afirmou o presidente da estatal.

Durante o evento, Prates afirmou que o Preço de Paridade de Importação (PPI), modelo de política de preços que usa como base os custos totais de importação do petróleo, é mais uma referência do que um “dogma” a ser seguido.

“Não aceito o dogma do PPI. Aceito a referência internacional. Trabalhamos com a referência internacional com o preço de mercado de acordo com o nosso cliente. [A] cliente bom você dá desconto. É a política de empresa”, explicou.

