Prazo para pagamento das parcelas do FCO é prorrogado

O Banco do Brasil, comunicou ao Governo do Estado na tarde de terça-feira (31), que a parcela de 6 mil contratos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) Empresarial que venceria nesta quarta-feira (1°), foi prorrogada.



A medida, que engloba as parcelas referentes aos meses de abril e maio de 2020.



De acordo com o Banco do Brasil, a negociação para a prorrogação do pagamento das parcelas de abril e maio do FCO Empresarial deve ser feita diretamente nas agências da instituição nesta quarta-feira. A medida é válida para clientes adimplentes (com as parcelas anteriores em dia) e com limite de crédito vigente.



O secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), que preside o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF/FCO), comentou que “essa é uma medida positiva e urgente para a economia de Mato Grosso do Sul. Venceriam 6 mil operações do FCO Empresarial no Estado. Desses contratos, 86% são de micro, pequenos e médios empresários sul-mato-grossenses”.



O titular da Semagro espera para esta quarta-feira novidades dos ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional nas demandas feitas pelo Governo do Estado para ampliar a carência do pagamento das parcelas do FCO, a extensão do benefício a um maior número de contratos do Fundo.

"Estamos confiantes que teremos boas notícias do governo federal. As medidas tomadas pelo banco são importantes, mas também temos outras solicitações, mais abrangentes, que foram reforçadas pelo governador Reinaldo Azambuja ao ministro da Economia e pelo CEIF, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional”, finalizou Jaime Verruck.





