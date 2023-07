Preço da gasolina em MS é notícia na mídia nacional

Sarah Chaves, com informações do Governo do Estado

Conforme a última aferição feita pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina nas bombas dos postos de combustíveis em Mato Grosso do Sul está entre os menores do Brasil.

O litro da gasolina comum para o sul-mato-grossense é vendido em média por R$ 5,15 para o consumidor final e fica atrás do valor aferido no Maranhão (R$ 5,10) e do Amapá (R$ 5,00). Já os preços mais caros da gasolina foram encontrados no Acre (R$ 6,04), Amazonas (R$ 6,02) e Rondônia (R$ 5,89), todos na região Norte do Brasil. O resultado foi destaque no Globo News e divulgado pelo governador Eduardo Riedel.

Ao todo, 64 postos foram pesquisados em Mato Grosso do Sul pela ANP - que nacionalmente conferiu os preços em 4.565 estabelecimentos nos 26 estados, mais o Distrito Federal.

O preço médio no país ficou na casa dos R$ 5,35, valor 20 centavos maior que o sul-mato-grossense. Já na região Centro-Oeste, o preço médio encontrado foi de R$ 5,26.

