Preço do botijão na Capital vai de R$ 100 até R$ 120; confira

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou o seu mais recente levantamento de preços de combustíveis, e mostrou que na última semana, Campo Grande teve uma média de R$ 13/kg no preço do botijão de cozinha.

Segundo a Agência, o preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, manteve a mesma média nas duas últimas semanas.

Apesar de ser uma fonte oficial, muitas vezes os dados apresentados são confusos, e buscando ajudar a população, o JD1 foi atrás dos preços do botijão de 50 quilos em 20 estabelecimentos da Capital.

Com preços que variam desde R$ 100 até 125 das mais diversas marcas, o que não falta é opção para o consumidor dos vários bairros da Capital.

Confira os preços encontrados pelo portal:

Gideão gás - Conjunto Residencial Vida Nova III

Copagaz – R$ 116

Supergasbras – R$ 111

Fernandes Gás - Nova Lima

Supergasbras – R$ 110

Copagaz – R$ 115

Urgente Gas - Oscar Salazar Moura da Cruz

Supergasbras – R$ 110

Copagaz – R$ 120

Everaldo Gás - Nova Lima

Copagaz – R$ 115

Nordestino Gás e Água - Jardim Campo Belo

Copagaz – R$ 115

JA Comércio de Gás - Nova Lima

Supergasbras – R$ 105

Ligeirinho Gás - Vila Margarida

Ultragaz – R$ 115

Marques Gás e Água - Santa Fe

Copagaz – R$ 120

Transgaz - Vila Gomes

Copagaz – R$ 125

Telegás – Centro

Copagaz – R$ 120

Central Gás Papagaio - Amambai

Nacional Gás – R$ 105

Ultragaz – R$ 110

Copagaz – R$ 115

Aquaaram Gaz e Água - Vila Carvalho

Ultragaz – R$ 115

Império do Gás - Vila Carvalho

Copagaz – R$ 110

Eli Gás - Vila Bandeirante

Ultragaz – R$ 110

Copagaz – R$ 115

Jota Gás - Parque Residencial União

Ultragaz – R$ 100

RD Gás e Água - Parque Residencial dos Girassóis

Supergasbras – R$ 100

Copagaz – R$ 105

Gil Gás - Santa Emília

Copagaz – R$ 120

Marquinhos Gás - Jardim Batistao

Ultragaz – R$ 105

Matifa e Rob Gás - Parque do Lageado

Copagaz – R$ 110

Fênix Gás - Los Angeles

Copagaz – R$ 115

