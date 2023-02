Preço do diesel vendido às distribuidoras fica 8,8% mais barato à partir de quarta

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (7) que o preço do diesel vendido pela estatal às distribuidoras terá uma queda de R$ 0,40 a partir desta quarta-feira (8), uma baixa de 8,8% no seu preço.

Com a queda, o valor do litro do diesel comprado pelas distribuidoras cai de R$ 4,50 para R$ 4,10, com uma estimativa que o valor também venha a cair para o consumidor, mas sem uma data estimada até o momento.

O diesel comprado pelo consumidor comum nos postos é composto de 90% diesel A, o vendido pela Petrobras às distribuidoras, e 10% biodiesel. Levando em conta somente a parcela vendida pela estatal, o valor pago pelo motorista passará a ser de cerca de R$ 3,69 por litro.

