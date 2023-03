Começa a valer no dia 1º o reajuste anual dos remédios decidido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed), com expectativa que o preço dos medicamentos fique cerca de 5% mais caro.

O limite do reajuste é estabelecido pelo governo e pode ser repassado pelas farmácias de uma vez ou ao longo do ano, com o cálculo incluindo diversos fatores, entre eles a inflação do período.

Apesar do reajuste de preços ser sempre algo negativo para o bolso do consumidor, o aumento deste ano representa pouco menos da metade do que foi autorizado no ano passado, que foi de 10,89%.

Com isso, o consumidor tem cerca de 10 dias para comprar os seus medicamentos com o preço atual, antes do reajuste.

