Preço médio da gasolina registra queda de 1,56% na semana

Segundo dados do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta sexta-feira (13), o preço da gasolina apresentou uma queda de o preço médio da gasolina caiu 1,56% entre os dias 8 e 13 de janeiro.

O preço médio da gasolina passou de R$ 5,12, na semana anterior, para R$ 5,04 nesta semana. Também foi registrada uma queda no preço do etanol hidratado, que passou de R$ 4,01 para R$ 3,94, queda de 1,4%.

O preço do diesel também registrou queda, indo de R$ 6,41 para R$ 6,36, variação de 0,7%.

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha de 13kg, também registrou queda, porém, foi mínima, com o valor médio na semana anterior passando de R$ 108,50 para R$ 108,29.

