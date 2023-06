Preços médios da gasolina e do etanol caem pela 2ª vez nos postos

Pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis, os preços médios da gasolina e do etanol caíram do país. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta sexta-feira (23). A pesquisa é referente à semana de 18 a 24 de junho.

Gasolina: O combustível foi comercializado, em média, a R$ 5,35 o litro.

O valor representa uma queda de 0,92% frente aos R$ 5,40 da semana anterior, segundo os dados da ANP.

O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7

ICMS sobre gasolina:

Passou a valer no no dia primeiro de Junho a alteração do formato de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a gasolina nos estados brasileiros.

A mudança estabeleceu a cobrança do tributo estadual com uma alíquota fixa (em reais) de R$ 1,22 por litro. O valor é válido para todos os estados.

Redução nos combustíveis:

A Petrobras anunciou no dia 15 de junho mais uma redução no preço da gasolina para as distribuidoras. A medida passou a valer no dia seguinte.

O litro da gasolina passou de R$ 2,7843 para R$ 2,6575, uma redução de aproximadamente R$ 0,13 o litro ou 4,3%.

Até então, última mudança anunciada pela petroleira havia sido no dia 16 de maio, quando reduziu o preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. A medida passou a valer no dia seguinte.

A redução no preço da gasolina pela Petrobras foi de R$ 0,40 por litro, queda de 12,6%;

A redução no preço do diesel pela estatal foi de R$ 0,44 por litro, queda de 12,8%.

