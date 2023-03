Prefeitura lanÃ§a a campanha Imposto de Renda SolidÃ¡rio

A Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou nesta quarta-feira (15) a campanha “Imposto de Renda Solidário”, que irá destinar parte do Imposto de Renda (IR) para projetos sociais que ajudam crianças, adolescentes e idosos da Capital.

O projeto permitirá que o contribuinte possa destinar até 6% do imposto a restituir ou a pagar, valor que será destinado à instituição da Capital.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou a importância desse projeto para a Capital e ressalta a importância do IR, principalmente agora com a realização da campanha.

“É a destinação de recursos que, todos os anos, nós fazemos essa arrecadação, mas que nós podemos colaborar com quem presta um trabalho com responsabilidade para a nossa cidade. O Estado precisa muito dessas restituições para alcançar e melhor atender as pessoas beneficiadas pelos trabalhos sociais”, explicou Adriane.

A secretária de Finanças do Município, Márcia Helena Okama, ressaltou que essas doações, de até 6% do IR, são essenciais para diversos projetos sociais da Capital, e destacou que a campanha beneficiará a sociedade como um todo.

O delegado da Receita Federal do Brasil em Campo Grande, Clovis Ribeiro Cintra Neto, comentou sobre a necessidade de se transformar essa ajuda em “um hábito” do campo-grandense, e destaca que os valores, que seria destinado para o caixa único do Tesouro Nacional, agora será investido de acordo com a vontade do contribuinte.

Com apresentação do Coral infantil juvenil Maná do Céu para os Povos, do bairro Jardim Canguru, o evento contou com a participação do secretário municipal da Juventude, Wilton Celeste Candelório, presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Odair Serrano, entre outras autoridades e lideres sociais da Capital.

