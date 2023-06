Presidente da Caixa afirma que juros de empréstimos caem junto com a Selic

A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, afirmou nesta terça-feira (27) que o banco só conseguiria reduzir os juros dos empréstimos concedidos a partir do momento em que o Banco Central (BC) diminuir a taxa Selic.

“O banco não consegue baixar muito mais do que isso porque, obviamente, tem toda uma análise de risco. Estamos lidando com uma taxa básica de juros muito alta”, afirmou a presidente do banco.

As declarações de Serrano ocorreram após participação na mesa de abertura do Febraban Tech 2023, promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo.

Serrano ainda destaca os baixos juros da Caixa, com o teto do empréstimo consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é de 1,97% ao mês, o que foi apontado por ela como uma das mais baixas do mercado.

“Nossas taxas já são as menores do mercado. Reduzir mais, só se o Banco Central reduzir a Selic”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também