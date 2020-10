Procon Estadual tem atendimento especializado para superendividados

Desde agosto deste ano, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) atendeu 333 pessoas para orientar em relação ao endividamento e encontrar uma solução. A iniciativa veio através do superintendente Marcelo Salomão da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, da coordenadora de Gestão de Processos do Procon Estadual, advogada Patrícia Mara da Silva, e da assistente social Izete Fonseca Rodrigues.

Superendividamento se constitui na situação em que o consumidor não tem mais condições de pagar seus compromissos. Isto ocorre quando o volume de gastos supera os ganhos mensais terminando por impossibilitar a quitação dos débitos contraídos. A consequência é que as pessoas terminam com restrições para compras e, via de regra, com os nomes inscritos em organizações de proteção ao crédito.

Ressalte-se que, para estar endividado, não é necessário estar desempregado, apesar de ser esta uma das razões descontrole. É mais comum do que se possa imaginar pessoas que têm um bom emprego e altos salários estarem na situação em que não conseguem mais controlar seus compromissos financeiros.

