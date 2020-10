Procon já recebeu mais 15 mil reclamações este ano; Energisa lidera ranking

Desde o início do ano até o mês de outubro, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), contabilizou entre seus serviços de orientação por meio do telefone e de reclamações generalizadas, um total de 15.565 ocorrências.

As ocorrências para orientações atingiram 2.064 mil procuras dos consumidores, as dez primeiras empresas no ranking das mais reclamadas, foram responsáveis pela ocorrência de 4.413 demonstrações de insatisfação, sendo a Energisa, com 900 casos, a campeã entre as que mais causaram dissabores, seguida da Aguas Guariroba com 858 casos, segundo informações do Procon.

O ranking aponta, ainda, entre os principais alvos de reclamação, empresas de telefonia tais como a Claro com 658 casos, a Telefônica do Brasil com 352 a Brasil Telecom (celular) com 294, seguidas da Tim (281). Quatro bancos também constam do ranking. São eles: Bradesco com 300 casos, BMG com278 além de Santander e Caixa Econômica Federa, com 256 e 236, respectivamente.

Estas são as ocorrências que mais tiveram consumidores insatisfeitos e que se dirigiram ao Procon Estadual no sentido de procurar solução para os problemas dos quais foram vítimas. Dezenas de outros fornecedores também têm sido denunciados no órgão estadual de defesa do consumidor.

Deixe seu Comentário

Leia Também