Produtos típicos da Semana Santa e Páscoa tem variação de até 119% na Capital

Uma pesquisa realizada pelo Procon/MS fez um levantamento do preço de produtos tipicamente consumidos na Semana Santa e Páscoa em alguns comércios da Capital e registrou uma variação de até 119,86% nos preços.

O órgão verificou os valores dos pescados em cinco estabelecimentos atacadistas, cinco varejistas e em oito peixarias localizados em diferentes regiões de Campo Grande.

Os dados foram coletados entre os dias 16 e 23 de março, e foi constatado que a maior variação de preços, que chega a 119,86%, foi do quilo do bacalhau do Porto vendido nos estabelecimentos varejistas, com preço que vai de R$ 54,99 até R$ 120,90.

O pescado não foi o único produto que teve uma variação alta de preço, com o preço dos ovos de chocolate podendo chegar até 107,53%. Em comparação, a menor variação registrada foi de 1,47%.

