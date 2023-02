Professores de MS ganham reajuste de 15% no piso salarial

O piso salarial dos professores em Mato Grosso do Sul ganhou um reajuste de quase 15% e o novo valor passou a constar no decreto publicado nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial do Estado, com data retroativa de 1° de janeiro de 2023.

O reajuste será aplicado aos profissionais que cumprem 40 horas semanais.

Os professores efetivos da Rede Estadual de Ensino, com carga horária de 40h semanais recebem R$ 10.318,18, que é o maior salário para professor no Brasil, na educação básica.

Na tabela salarial do magistério 40h/aula da Rede Estadual de Ensino traz o vencimento inicial e a remuneração com os adicionais agregados por tempo de serviço para professores com habilitação Magistério, superior, pós-graduação e mestrado.

"Temos um compromisso inegociável com a educação, e a valorização dos profissionais da educação é parte fundamental desse compromisso", afirmou o governador Eduardo Riedel.

As aulas nas escolas estaduais começam no dia 23 de fevereiro e o Governo de Mato Grosso do Sul já tem garantido contratos firmados com fornecedores a entrega de 486 mil uniformes e mais 192,8 mil kits escolares, com vários itens.

