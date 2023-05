Próximo ao fim, Receita ainda espera 170 mil declarações de Imposto de Renda em MS

A data limite para os contribuintes acertarem as contas com o Leao, termina no dia 31 de maio. A cinco dias do prazo, a Receita Federal ainda espera que 170 mil sul-mato-grossenses, façam a declaração. O total esperado é de 552 mil no Estado.

A declaração de rendimentos e despesas referente ao ano de 2022 está aberta desde o dia 15 de março. É importante se apressar, porque o sistema pode sofrer congestionamento e ficar fora do ar, nos últimos dias.

Multa- Quem não fizer a declaração, pode ter o CPF suspenso e ficar vetado de realizar diversas atividades financeiras, além de disso, pode ser multado em R$ 165,74 até 20% do imposto devido, mais juros.

Quem deve declarar- É obrigatório declarar, contribuintes que receberam rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2022. Também deve acertar as contas, quem recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

Como fazer- Quem ainda não conseguiu preencher o relatório, pode tirar procurar o Shopping Campo Grande para tirar dúvidas. Nos dias 26 e 27, das 12h às 19h, um espaço estará disponível para a população que ainda não conseguiu fazer a declaração.

Deixe seu Comentário

Leia Também