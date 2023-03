Queridinho, Pacu deve ser peixe mais consumido na PÃ¡scoa em MS

Comer peixe durante a Semana Santa é tradição, e neste ano (35,23%) dos consumidores em Mato Grosso do Sul, vão optar por comer Pacu. O pintado é a segunda opção entre os clientes no Estado (28,32%), seguido da tilápia (17,07%) e do bacalhau (8,88%). Os dados são do relatório da Fecomércio.

A pesquisa reafirma que o período da quaresma se torna importante para o volume de vendas dos peixes. As vendas nos supermercados pode aumentar em até 50%. A projeção anima os lojistas do setor.

Enquanto isso, o gasto médio com presentes de páscoa vão girar em torno de R$ 144,29 e, 42,23% farão suas compras em supermercados. Pensando nisso, os estabelecimentos estão investindo na decoração e atrativos não só para os adultos, mas para as famílias de uma forma geral.

