Receita abre consulta ao segundo lote de restituição do IR 2023

A Receita Federal liberou na manhã desta sexta-feira (23), para cerca de 5 milhões de contribuintes, a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda deste ano.

No total, 5.138.476 contribuintes receberão R$ 7,5 bilhões, valor que, secunda a Receita Federal, será destinado para contribuintes com prioridade no reembolso.

Segundo o órgão, maior parte dos contribuintes com prioridade, 3.490.513 no total, informaram a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) na declaração do Imposto de Renda ou usou a declaração pré-preenchida, novidade na declaração deste ano que garante prioridade no recebimento.

O restante desses contribuintes tem prioridade legal, com 130.088 idosos acima de 80 anos, 978.397entre 60 e 79anos, 70.589com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, e 468.889contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

